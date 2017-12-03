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’da girişimi: 2 ölü, 3 yaralı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 16:00
Polonya’da soygun girişimi: 2 ölü, 3 yaralı

’da bir bankamatiği soyma girişiminde saldırgan tarafından açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybederken, 3 polis ise yaralandı. Hırsızlık zanlısı ise terörle mücadele polisleri tarafından öldürüldü.

Olay, 'nın güneydoğusunda yer alan Wisznia Mala kasabasında dün gece meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bankamatiğe arkadan girilmeye çalışıldığı ihbarını alan polis, bu tip larda genellikle patlayıcı madde kullanıldığını göz önünde bulundurarak olay yerine terörle mücadele ekiplerini sevk etti. Olay yerine intikal eden 12 kişilik terörle mücadele timi, bankamatiğe yaklaştığı sırada içerideki soyguncu tarafından ateş açıldı. Olayda 1 polis olay yerinde hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Saldırgansa olay yerinde öldürüldü.

Olayın hemen ardından çevrede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde, olay yeri yakınında park halindeki otomobilde soyguncuyu bekleyen bir kişi ve soygunla ilgisi olduğu düşünülen ancak olay yerinde bulunmayan bir diğer kişi polis tarafından yakalandı. Saldırgan ve şüphelilerin daha önce birçok suçtan sabıkalı oldukları belirlendi. Olaya ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, yaralı polislerin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

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Polonya’da soygun girişimi: 2 ölü, 3 yaralı
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