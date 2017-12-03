Polonya’da soygun girişimi: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, Polonya'nın güneydoğusunda yer alan Wisznia Mala kasabasında dün gece meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bankamatiğe arkadan girilmeye çalışıldığı ihbarını alan polis, bu tip soygunlarda genellikle patlayıcı madde kullanıldığını göz önünde bulundurarak olay yerine terörle mücadele ekiplerini sevk etti. Olay yerine intikal eden 12 kişilik terörle mücadele timi, bankamatiğe yaklaştığı sırada içerideki soyguncu tarafından ateş açıldı. Olayda 1 polis olay yerinde hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Saldırgansa olay yerinde öldürüldü.

Olayın hemen ardından çevrede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde, olay yeri yakınında park halindeki otomobilde soyguncuyu bekleyen bir kişi ve soygunla ilgisi olduğu düşünülen ancak olay yerinde bulunmayan bir diğer kişi polis tarafından yakalandı. Saldırgan ve şüphelilerin daha önce birçok suçtan sabıkalı oldukları belirlendi. Olaya ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, yaralı polislerin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.