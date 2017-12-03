Son dakika! Duyurdular! "Abu Dabi'ye füze fırlattık"

Reuters haber ajansının haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dabi'de bulunan bir nükleer güç tesisine kruz füzesi fırlattıklarını duyurdu.

İran destekli isyancı örgütün sitesinde yapılan açıklamada, "Abu Dabi'deki al-Barakah nükleer tesisine füze fırlatıldı" ifadesi kullanılırken, detay verilmedi.

Kasım ayında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna Yemen'de bulunan Husi isyancıların tarafından atılan balistik bir füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişi bu olay İran ve Suudi Arabistan arasında yeni bir krizin başlamasına neden olmuştu.