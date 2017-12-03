Türkiye’den kritik vize hamlesi!

Vize serbestisi için tamamlanması gereken son 7 kriter konusunda son dönemde Brüksel'in telkinlerine rağmen herhangi bir girişimde bulunmayan Ankara, kriterleri tamamlama konusunda izlenecek yaklaşımı ve atılacak adımları belirledi. Konuyla doğrudan ilgili dört bakanın ortak çalışması sayesinde oluşturulan Türkiye'nin 'pozisyon belgesi' onay sürecinin tamamlanmasının ardından kısa sürede AB'ye iletilerek beklemeye geçilecek.

DÖRT BAKANDAN ONAY

Aralarında terörle mücadele yasasında bazı değişiklikler yapılmasının da yer aldığı 7 kriter bağlamında Türkiye'nin atabileceği adımlar çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yapılan toplantıda belirlendi. Dört bakan arasında konuya ilişkin temas ve çalışmalar uzun süredir yürütülüyor olsa da konjonktürün de etkisiyle ilerleme sağlanamıyordu.

SON SÖZ ERDOĞAN'IN

Hürriyet'in haberine göre dört bakanın yaptığı çalışma konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Kulislerde onay sürecinin hızlı şekilde tamamlanması halinde Çavuşoğlu'nun 12 Aralık'ta AB dışişleri bakanlarının davetlisi olarak katılacağı çalışma nitelikli öğle yemeği için bulunacağı Brüksel'de belgeyi AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a iletmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

TERÖRLE MÜCADELEYİ ZAYIFLATACAK BİR ADIM ATILMAYACAK!

En zorlu kriter, terörle mücadeleye ilişkin yasalarda değişikliğe gidilmesiydi. Türkiye'nin bu yönde adım atması gündemde ancak yapılacak olası değişikliklerin terörle mücadele kapasitesini zayıflatacak ya da ilgili yasanın özünü değiştirici nitelikte olması söz konusu değil. Türkiye, esasa yönelik kapsamlı bir değişiklikten ziyade kriterin teknik olarak karşılanması sonucunu doğuracak bir formülü masaya sürme niyetinde. Ankara, Avrupa'da değişmeye başlayan ve sertleşen terörle mücadele algısından da yararlanarak AB'yi ikna etme yolunu deneyecek.

NORMALLEŞME SİNYALİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ankara-Brüksel hattında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin uzun süreden sonra vize muafiyeti konusunu tekrar gündeme alması, 'dikkate değer bir normalleşme' sinyali olarak görülüyor. Türkiye'nin önerilerinin AB tarafından kabul edilmesinin garantisi yok. Belge Brüksel'e iletildikten sonra derinlemesine bir değerlendirme yapılacak. Ardından da, olması halinde, AB'nin talep ve beklentileri Ankara'ya iletilecek. Üst düzey bir AB yetkilisi, "Türkiye'nin uzun bir aradan sonra konuya kapsamlı şekilde eğilmesi olumlu ancak vize serbestisi konusunda son düzlüğe girildiği tespitinde bulunmak için oldukça erken" dedi.

HIZLA HALLEDİLEBİLİR OLANLAR

Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması. Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile Operasyonel İşbirliği Anlaşması yapılması ve uygulanması. Avrupa standartlarıyla uyumlu bir kişisel verilerin korunması yasasının kabulü ve uygulanması. Suç bağlantılı konularda AB'nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği sağlanması.

EN KOLAY OLANLAR

AB standartlarında biyometrik pasaport. Geri Kabul Anlaşması'nın (GKA) uygulanması.