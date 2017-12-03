Yemen'de televizyon kanalı basıldı, haber siteleri kapatıldı

Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerle çatışan Husiler, Salih'e ait "Yemen El-Yevm" televizyonunu basarak bazı çalışanları alıkoydu.

Televizyon kanalının bir yetkilisi, Husilerin Cumhuriyet Muhafızları Kuvvetlerine bağlı güvenlikle çatıştıktan sonra "Yemen El-Yevm" televizyon binasına girdiğini söyledi.

Husilerin bazı çalışanları alıkoyduğu, makineli tüfeklerle yapılan baskında herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

"Yemen El-Yevm" adlı televizyon kanalının internet sitesinde yer alan açıklamada da kanaldan sinyal alınamadığı ve yayının tamamen durduğu kaydedildi.

Bu arada Yemen'deki internet servis sağlayıcısı Yemen.Net'i kontrol altında tutan Husiler, Salih güçlerine ait haber sitelerine girişi engelledi.

Salih, dün Yemen el-Yevm televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün, halkın imkanlarını yağmalayan bu unsurlara (Husiler) karşı devrimi, cumhuriyeti, birliği ve özgürlüğü korumak için bütün halkımızı ve silahlı kuvvetleri tek vücut olarak ayağa kalkmaya çağırıyorum" demişti.

Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar dün Sana'da yeniden alevlenmişti.

Taraflar arasında Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in Sana'nın güneyindeki evinin yakınında ve çevre mahallelerde yeniden çatışmaların çıktığı kaydedilmişti.