Alkol satmayan markete kapatma cezası

Nanterre Mahkemesi, Colombes Belediyesi'ne ait iş yerini kiralayan bir marketin, alkol ve domuz eti satmadığı için kira kontratının iptaline ve marketin faaliyetine son vermesine hükmetti.

Genel gıda maddeleri satan market, Colombes Belediye Başkanı Nicole Goueta tarafından "mahalledeki tüm kesimlere hitap etmediği" için eleştirilmiş, iş yeri sahibinin suçlamalara itirazları sonrası konu mahkemeye taşınmıştı.

"MARKETTE AYET YAZILI TABLOLAR VAR"

Mahkeme, daha önce yapılan araştırmalarda markette Kuran-ı Kerim ayetlerinin bulunduğu tablolar, İslam dünyası mutfağına dair mutfak ve ev aletleri ve helal damgalı ürünlerin satıldığının tespit edildiğini, belediyenin, iş yeri ruhsatını "genel gıda" olarak verdiğini belirtti.

Bu durumda, alkol ve domuz eti satışı yapmayan iş yeri sahibinin kira sözleşmesine aykırı davrandığının belirlendiğini kaydeden mahkeme, sözleşmenin iptaline ve market sahibinin gerekirse kolluk kuvveti kullanılarak binadan çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca market sahibine, 4 bin avro mahkeme masraflarını ödeme cezası verdi.

Geçen yaz Le Parisien gazetesine konuşan market sahibi, arz talep dengesi gözeterek, alkol ve domuz eti satmadığını söylemişti.

Market sahibine sosyal medya üzerinden gönderilen destek mesajlarında durumun ayrımcılık olduğu belirtilerek, Fransa'nın her yerinde sadece belirli ürünlerin satıldığı marketlerin varlığı hatırlatıldı.

