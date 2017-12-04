Her taşın altından Kemal Öksüz çıkıyor

FETÖ'CÜ KEMAL ÖKSÜZ KİMDİR?

FETÖ'NÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ ARASINDA



15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sivil ayaklarından ve örgütün Hava Kuvvetleri İmamı olan firari Adil Öksüz'ün kardeşi olan Kemal Öksüz uzun süredir ABD'de yaşıyor örgütün önemli isimleri arasında yer alıyor

Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Öksüz'ün, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşadığı görülüyor. Emlak piyasasındaki kira bedeli yaklaşık 7 bin dolar olan evde Öksüz'ün kira karşılığı ikamet ettiği biliniyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Türkiye'den bir grup avukatın, nisan ayında aralarında Kemal Öksüz'ün de olduğu 17 kişi hakkında FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

HER TAŞIN ALTINDAN KEMAL ÖKSÜZ ÇIKIYOR

İşte firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz'ün ABD'li senatörlerle olan yakın ilişkisi ve Türkiye aleyhine yürüttüğü lobi faaliyetlerinin kanıtı...

(Kemal Öksüz- ABD'li Senatör Michael Noland) (Kemal Öksüz- ABD'li Senatör John Millner)

(Amerikalı Senatör Richard Durbin)

(Florida Eyalet Milletvekili ve Amerikan Kongresinde Türk-Amerikan Dostluk grubu Başkanı Robert Wexler'i ziyaret esnasında)

(Senatör William Peterson) (Senatör Carole Pankau)

(Kongre Üyesi Mark Kirk) (Kongre Üyesi Melissa Bean)

(ABD'de Kongre üyesi Jan Schakovsky) (Kongre Üyesi Daniel Lipinski)

(Senatör Randall Hultgren) (Senatör Matt Murphy)