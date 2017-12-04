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Rus komutan sözcüsüyle görüntülendi!

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 11:58
Rus komutan YPG sözcüsüyle görüntülendi!

’nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik SuriyeGüçleri (DSG) tarafından terör örgütü DEAŞ’tan temizlendi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus komutan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı ’nin sözcüsü birlikte yaptı.

Deyrizor kentinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümünün, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı, Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün 'deki uzantısı 'nin sözcüsü Nuri Mahmut yaptı.

Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye'nin parçası olacağını belirterek, "Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye'nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz" dedi.

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Rus komutan YPG sözcüsüyle görüntülendi!
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