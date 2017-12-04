Rus komutan YPG sözcüsüyle görüntülendi!

Deyrizor kentinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümünün, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı, Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmut yaptı.

Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye'nin parçası olacağını belirterek, "Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye'nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz" dedi.