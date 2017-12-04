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Dünya Haberleri
Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyor!
Ürdün
Kralı Türkiye'ye geliyor!
Giriş Tarihi: 4.12.2017
17:50
Güncelleme Tarihi: 4.12.2017
18:00
Ürdün
Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 6 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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BUGÜN NELER OLDU
CROPY
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