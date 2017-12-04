  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyor!

Kralı Türkiye'ye geliyor!

Giriş Tarihi: 4.12.2017 17:50 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 18:00

Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 6 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek.

Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN