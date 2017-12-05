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, 'den "telefon numarası" istedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 23:48 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 01:50
AB, ABD'den telefon numarası istedi

Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi , yönetimindeki dağınıklığa atıfta bulunarak, "Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım?" diye sordu.

Mogherini, Euronews'e yaptığı açıklamada, 'nin, 'ın Başkanı olmasının ardından Washington'la nasıl diyalog kurduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile tüm seviyelerde "tek ses" konuştuklarını söyleyen , "Henry Kissinger'ın (eski ABD Dışişleri Bakanı) şakasıydı zannedersem. 'Avrupa'yı aramak istesem kimi arayayım?' derdi. Şimdi ABD'de Avrupa'nın numarası var. Sorma sırası bizde; Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım? Ancak yine de sık sık görüşüyoruz ve bir takım sorunlar üzerinde hala beraber çalışıyoruz." dedi.

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AB, ABD'den "telefon numarası" istedi
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