  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Nusret'in yaptığı paylaşım kızdırdı

'in yaptığı paylaşım kızdırdı

Giriş Tarihi: 5.12.2017 11:57 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 12:23
Nusret'in yaptığı paylaşım kızdırdı

'in geçen yıl paylaştığı fotoğraf, ABD'de yaşayan lıları kızdırdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nusret'in yaptığı paylaşım kızdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN