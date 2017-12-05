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Nusret'in yaptığı paylaşım kızdırdı
Nusret
'in yaptığı paylaşım kızdırdı
Giriş Tarihi: 5.12.2017
11:57
Güncelleme Tarihi: 5.12.2017
12:23
Nusret
'in geçen yıl paylaştığı fotoğraf, ABD'de yaşayan
Küba
lıları kızdırdı.
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