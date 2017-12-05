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'ın yasağına mahkemeden onay

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 02:51
Trump'ın vize yasağına mahkemeden onay

'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına yasağı getiren kararnamenin uygulanabilmesine hükmetti

Yüksek Mahkemesi, 'ın seyahat yasağı kararını onayladığını açıkladı.

Söz konusu karara göre, Trump'ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının uygulamaya geçeceği bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından San Fransisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi ve Richmond'daki 4. Temyiz Mahkemesinin bu hafta bir oturum gerçekleştirerek konuyu değerlendirmesi bekleniyor.

Başkan Trump'ın yasağı, Venezuela ve Kuzey Kore'yi de içeriyor. Alt mahkemeler bu iki ülkeye yönelik vize sınırlamasını daha önce uygulamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın daha önce 8 ülke vatandaşlarını yönelik aldığı karar Hawaii Federal Yargıcı tarafından "ayrımcılık" gerekçesiyle durdurulmuştu.

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Trump'ın vize yasağına mahkemeden onay
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