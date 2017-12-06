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30 kurşunla infaz edildi!

Giriş Tarihi: 6.12.2017 13:16
30 kurşunla infaz edildi!

'de Husi milislerinin Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i 30 kurşunla infaz ettiği ortaya çıktı.

Ali Abdullah Salih'in yanı sıra aynı saldırıda Genel Halk Kongresi (GHK) Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nın da öldürüldüğü bildirildi.

'de Husiler, Ali Abdullah Salih'in cenazesini ellerinde tuttuklarını ve ailesine teslim edeceklerini bildirdi. Husilerin siyasi büro üyesi Muhammed el-Behiti, teslim tarihine ilişkin ise bilgi vermedi ve Salih'in oğullarından alıkonulan olup olmadığı konusunda da net bir malumat bulunmadığını ifade etti.

Eski Yemen Devlet Başkanı Salih'in öldürülerek fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, oğlu Yemen halkını intikam almaya çağırdı.

'ın El Ekberiye televizyon kanalı, Ahmed Ali Salih'in ''Son Husi Yemen'den atılana kadar savaşın başını çekeceğim. Babamın kanı, 'ın kulaklarından ayrılmayan bir cehenneme dönecek'' dediğini aktardı.

Salih'in öldürülmesine Suudi Arabistan'dan ilk resmi tepki geldi. Suudi resmi haber ajansı SPA'nın duyurduğu kabine açıklamasında 'komşu Yemen'in Arap ülkeleri safına geri dönmesinin dört gözle beklendiği' belirtildi.

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30 kurşunla infaz edildi!
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