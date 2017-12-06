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'den 'ye 'görülmemiş' gözdağı

Giriş Tarihi: 6.12.2017 18:54
Çin'den ABD'ye 'görülmemiş' gözdağı

ile 'nin 'nda hafta başında geniş çaplı ortak askeri tatbikatı yapmasına 'den yanıt geldi.

ile 'nin 'nda hafta başında geniş çaplı ortak askeri tatbikatı yapmasına 'den yanıt geldi. ABD'ye gözdağı veren Çin, Kore Yarımadası yakınlarında 'daha önce kimsenin uçmadığı rota ve bölgelerde'hava tatbikatı yaptığını duyurdu.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE YANIT"

ile komşusu Güney Kore ve müttefiki ABD arasında Pyonyang'ın balistik füze ve nükleer silah denemelerinin ardından başlayan kriz sürerken, Pekin uyarılara rağman bölgede askeri tatbikatlarını sürdüren Washington'a 'daha önce görülmemiş' şekilde yanıt verdi.

ABD ve Güney Kore bölgede pazartesi günü geniş çaplı hava muharebesi tatbikatı 'Açıkgöz'ü gerçekleştirmişti.

South China Morning Post'un aktardığına göre aynı gün Çin bölgede hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Kore Yarımadası yakınlarında, Doğu Çin Denizi ve üzerinde 'daha önce hiç üzerinde uçulmamış bölge ve rotalarda' tatbikat yaptıklarını aktardı.

Sözcü Shen Jinke hava tatbikatını casus uçakların yanı sıra savaş uçakları, erken uyarı ve kontrol uçakları katıldı. Ayrıca tatbikata karadan havaya füze birimleri de katıldı.

'WASHINGTON VE SEUL'E BİR UYARI'

Gazeteye konuşan Çinli askeri uzman Li Jie "Çin ordusunun bu açıklamasının zamanlaması aynı zamanda Wahington ve Seul'e Pyongyang'ı daha fazla provoke etmemeleri konusunda bir uyarı" değerlendirmesinde bulundu.

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Çin'den ABD'ye 'görülmemiş' gözdağı
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