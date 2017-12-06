Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Kudüs açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Kudüs'le ilgili kararı, "bölgeyi cehenneme çevirecek kışkırtıcı bir adım" olarak nitelendirildi.

Bütün Arap ve İslam ülkelerinin ABD kararını reddetmeye davet edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu karar, Filistinli ve tüm Müslümanları, var olan güçleriyle hakları ve kutsal kentlerini savunmaya sevk edecektir. Müslüman alimler olarak, ABD kararının tehlikesi konusunda halkları bilinçlendirmeye ve bugün başta olmak üzere her cuma Kudüs'e destek gösterileri düzenlemeye çağırıyoruz. Müslüman ve Arapları, ABD'nin İslamın ilk kıblesine yönelik kararına karşı kitlesel eylemler başlatmaya çağırıyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.