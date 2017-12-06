Hamas: "Cehennemin kapılarını açtılar"

Hamas
lideri İsmail Haniye, "ABD
yönetiminin işgal altındaki Kudüs
'ü İsrail
'in başkenti olarak tanıması bilinen tüm kırmızı çizgileri aşmaktır" dedi.
Hamas lideri İsmail Haniye, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Trump yönetimi tarafından İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması kararının İsrail işgaline karşı her türlü durumu ateşleyeceğini ifade etti. Haniye, Arap liderlerine gönderdiği mesajında Filistin
lilerin böyle bir komploya izin vermeyeceklerini dile getirerek, topraklarını ve kutsal alanları korumak için gerekeni yapacaklarını ifade etti. Haniye, "ABD yönetimi, her zaman İsrail işgalinin yanında oldu ve Filistin halkına yönelik savaş gündemlerini destekledi. ABD yönetiminin işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması bilinen tüm kırmızı çizgileri aşmaktır" dedi. Haniye, Arap ve Müslüman liderlere de "komploya" karşı tepki verme çağrısında bulundu..