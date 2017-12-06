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: "Cehennemin kapılarını açtılar"

Giriş Tarihi: 6.12.2017 21:54 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 23:02
Hamas: Cehennemin kapılarını açtılar

Başkanı 'ın skandal kararına ilişkin , "Cehennemin kapılarını açtılar" açıklamasında bulundu...

lideri İsmail Haniye, " yönetiminin işgal altındaki 'in başkenti olarak tanıması bilinen tüm kırmızı çizgileri aşmaktır" dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye, ABD Başkanı Donald 'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Trump yönetimi tarafından İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması kararının İsrail işgaline karşı her türlü durumu ateşleyeceğini ifade etti. Haniye, Arap liderlerine gönderdiği mesajında lilerin böyle bir komploya izin vermeyeceklerini dile getirerek, topraklarını ve kutsal alanları korumak için gerekeni yapacaklarını ifade etti. Haniye, "ABD yönetimi, her zaman İsrail işgalinin yanında oldu ve Filistin halkına yönelik savaş gündemlerini destekledi. ABD yönetiminin işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması bilinen tüm kırmızı çizgileri aşmaktır" dedi. Haniye, Arap ve Müslüman liderlere de "komploya" karşı tepki verme çağrısında bulundu..
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Hamas: "Cehennemin kapılarını açtılar"
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