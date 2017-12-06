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'nin yeni 'li Berset

Giriş Tarihi: 6.12.2017 17:24
İsviçre'nin yeni Cumhurbaşkanı SP'li Berset

'nin yeni oldu. Geçerli 210 oyun 190'ını alan Alain Berset yeni görevine 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. 'li Berset bugüne kadar Içişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

İsviçre'de her yıl görev süresi bir yıl ile sınırlı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı'nı seçmekle yükümlü olan Federal Meclis ve Senato, Hükümet'i temsil eden yedi bakandan en kıdemli olanı, oy çokluğu ile bu göreve getiriyor.

Bir yıl süre ile İsviçre'yi uluslararası alanda temsil eden Cumhurbaşkanı, aynı zamanda bakanlık görevine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, diğer bakanlara oranla fazladan bir yürütme gücüne sahip olmazken, uluslararası konuları içeren kararlar yine Bakanlar Kurulu'nun ortak kararı ile alınıyor.

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İsviçre'nin yeni Cumhurbaşkanı SP'li Berset
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