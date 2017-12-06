Putin son kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Putin, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Evet, önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacağım." dedi.

Seçimler, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının yıl dönümü olan 18 Mart 2018'de düzenlenecek. Analistlerin yaptığı yorumlarda, Putin'in koltuğunu koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Rus Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından kısa süre önce sonuçları yayınlanan ankete göre, Rus halkının yüzde 68'i seçimlerde Putin'e oy vermeyi planlıyor.

Anket sonuçlarına göre, Putin'in seçimlerdeki olası en yakın rakipleri ise yüzde 7'lik oyla Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski ve yüzde 4'lük oyla Komünist Parti lideri Gennadiy Zyuganov.

Rusya'da Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülen muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy ise hakkında açılan davalar nedeniyle Rus yetkililerin karşı çıkmasına rağmen başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

St. Petersburg'un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı ve ünlü bir Rus televizyon sunucusu olan Kseniya Sobçak bir süre önce adaylığını açıklamıştı. Ancak Rus basınında Sobçak'ın adaylığının, Kremlin tarafından onaylanan ve "muhalefeti sulandırmak" amacıyla atılmış bir adım olduğu iddia ediliyor.

Sobçak'ın ardından gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon da adaylığını açıklamıştı. Rus basınına göre, seçimlerde fazla bir seçilme şansı bulunmayan Gordon'un "kişisel reklamını yapmak" için aday olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.