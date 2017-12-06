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Putin'den kritik açıklama: Seçimlerde aday olacak mı?

Giriş Tarihi: 6.12.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 15:36
Putin'den kritik açıklama: Seçimlerde aday olacak mı?

Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri hakkında konuşan Devlet Başkanı Putin, henüz aday olup olmayacağına karar vermediğini ifade etti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olup olmamaya henüz karar vermediğini söyledi.

'ÇOK YAKINDA KARAR VERECEĞİM'

'da çoğunlukla gençlerin katıldığın bir etkinliğe katılan Putin, çok yakında bu konuda karar vereceğini açıkladı. Kendisine yönelik kamuoyu desteğinin ne hâlde olduğuna da bakacağını belirtti.

Putin, daha sonra kendisini dinleyenlere seslenerek Mart ayında aday olmasını isteyip istemediklerini sordu. Çoğu kişi 'evet' diye bağırarak Rusya Devlet Başkanı'nı alkışladı.

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Putin'den kritik açıklama: Seçimlerde aday olacak mı?
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