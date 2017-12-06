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Son Dakika Haberi: Kore semalarında 230 savaş uçağı!

Giriş Tarihi: 6.12.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 09:35
Son Dakika Haberi: Kore semalarında 230 savaş uçağı!

Son Dakika Haberi: 230 savaş uçağının katıldığı ABD- ortak hava tatbikatına B-1B tipi bombardıman uçakları da katıldı.

ABD ve 'nin Kore yarımadası üzerinde yaptığı hava tatbikatı devam ediyor.

Yonhap haber ajansının haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1B tipi bombardıman uçağı Kore semalarında uçarken görüntülendi.

İki ülkenin Pazartesi günü başlattığı ortak tatbikata 230'dan fazla savaş uçağı katılıyor. Tatbikatta B1-B tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra 'hayalet uçak' olarak bilinen F-22'ler de yer alıyor.

yönetimi, tatbikatın nükleer savaşa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuş ve tatbikatı 'açık ve kapsamlı bir provokasyon' olarak tanımlamıştı.

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Son Dakika Haberi: Kore semalarında 230 savaş uçağı!
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