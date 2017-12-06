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Vatikan'dan 'nin planına ilişkin flaş açıklama

Giriş Tarihi: 6.12.2017 13:37 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 13:46
Vatikan'dan ABD'nin Kudüs planına ilişkin flaş açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı , 'nin 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planından derin endişe duyduğunu belirtti.

Vatikan'daki Papa 6. Paulus salonunda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumuna katılan Papa, 'nin planına özel olarak değindi.

Oturumun son bölümünde, "Şimdi benim düşüncelerim Kudüs'le. Son günlerde ortaya çıkan durum nedeniyle duyduğum derin endişe karşısında sessiz kalamam" diyen Papa, Birleşmiş Milletler () kararı uyarınca kentin statüsüne saygı duyulması çağrısında bulundu.

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'BARIŞA YÖNELİK ÖZEL BİR YERİ VAR'

Papa, Kudüs'ün hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için kutsal tek şehir olduğunu, bu üç dinin de ibadet yerlerini bünyesinde bulundurduğunu ve bu nedenle barışa yönelik özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Dünyanın küresel boyutta zaten bir gerginliğin içinde olduğunu dile getiren , "Korunmuş kimliğiyle kutsal topraklar, Ortadoğu ve dünyanın bütünü yararına bilgeliğin ve ihtiyatın hakim olması için Tanrı'ya dua ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Vatikan Sözcüsü Greg Burke, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Papa'nın sabah saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan gelen talep üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Vatikan'dan ABD'nin Kudüs planına ilişkin flaş açıklama
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