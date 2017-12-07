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Filistin intifada çağrısı yaptı! polisi ve Filistinliler çatışıyor

Giriş Tarihi: 7.12.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 15:37
Filistin intifada çağrısı yaptı! İsrail polisi ve Filistinliler çatışıyor

Kudüs'ü 'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı , Ortadoğu'yu yangın yerine çevirdi. İsrail askerleriyle çatışan çok sayıda Filistinli yaralandı. Hamas, bu sabah İsrail'e karşı yeni intifada çağrısı yaptı. Tarihi karar, 'tan Cezayir'e, Birleşmiş Milletler'den Yeni Zelanda'ya, İngiltere'den Türkiye'ye, Gazze'den İsveç'e yeryüzünün her noktasında tepki var. Filistin'de bugün dev gösteriler bekleniyor, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde İsrail polisi biber gazı ve tazyikli kullandı. Bazı protestocuların yaralandığı bildiriliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi takip ederek büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacak birçok ülkeyle temas halinde olduklarını savundu.

ABD Başkanı 'ın Kudüs'e ilişkin kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'da başlayan gösteriler bugün de devam ediyor.

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Trump'ın Kudüs kararını protesto eden pankartlar taşıdı.

Ramallah'ın merkezindeki El Manara meydanından hareket eden Filistinli gruplar cadde ve sokaklarda ABD ve aleyhine sloganlar attı.

Son dakika: Filistinliler Kudüs için sokaklara döküldü!

İSRAİL GÜÇLERİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE EDİYOR

Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerm, Cenin, Kalkiliyye, güneyindeki Beyt Lahm, El Halil, doğusundaki Eriha kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail güvenlik güçleri tarafından protestoculara müdahale edildi. Müdahale sırasında İsrail polisi ile eylemciler çatıştı.

Göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail polisine Filistinliler taşlarla karşılık verdi. Bölgedeki gerginlik sürüyor.

Çeşitli Filistinli gruplar Trump'ın Kudüs kararının ardından dün yaptığı açıklamalarda tüm Filistin'de yoğun gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Filistin intifada çağrısı yaptı! İsrail polisi ve Filistinliler çatışıyor
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