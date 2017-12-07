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'den Filistinlilere sert müdahale

Giriş Tarihi: 7.12.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 21:40
İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

'da 'ın kararını protesto eden Filistinlilere, polisi gaz bombası ve kullandı.

İşgal altındaki Doğu ve 'da Başkanı Donald 'ın kararına karşı gösteriler başladı.

FİLİSTİNLİLER SOKAKTA

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına karşı kapısında toplanan onlarca Filistinli genç ile polisi arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında Filistinli bir genci gözaltına alan İsrail polisi, atlı birliklerin de desteğiyle Şam kapısındaki grubu dağıttı.

GAZ, PLASTİK MERMİ, ATLI BİRLİKLER...

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ise 108 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve ile eylemlere müdahale ettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

SİLAHLI DİRENİŞ ÇAĞRISI

Filistin yerel basınına göre 'de Fetih hareketi çizgisine yakınlığıyla bilinen küçük çaplı bazı silahlı direniş hareketleri de Trump'ın Kudüs kararına karşı silahlı direniş çağrısında bulundu.




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İsrail'den Filistinlilere sert müdahale
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