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Kremlin'den flaş Kudüs açıklaması!

Giriş Tarihi: 7.12.2017 15:43 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 15:53

"Trump'ın Kudüs kararı Ortadoğu'daj durumu daha da karmaşık hala getirir."

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Kremlin'den flaş Kudüs açıklaması!
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