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Kremlin'den flaş Kudüs açıklaması!
Kremlin'den flaş Kudüs açıklaması!
Giriş Tarihi: 7.12.2017
15:43
Güncelleme Tarihi: 7.12.2017
15:53
"Trump'ın Kudüs kararı Ortadoğu'daj durumu daha da karmaşık hala getirir."
AYRINTILAR GELECEK...
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