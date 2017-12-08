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'tan 'in sert müdahalesine tepki

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 23:02
Hamas'tan İsrail'in sert müdahalesine tepki

, ordusunun ve 'nin farklı yerlerinde göstericileri hedef almasının " himayesinde işlenmiş bir suç" olduğunu belirtti.

sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, 'in barışçıl göstericileri hedef almak suretiyle işlediği suçların, 'nin himayesinde gerçekleştiğini savundu.

Kasım, ayrıca "lilerin bulundukları her yerde ABD Başkanı 'ın 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı koymak için sokaklara ve meydanlara çıkması, Kudüs'ün özgürlüğü için başlayacak İntifada'nın kıvılcımıdır." ifadesini kullandı

Sözcü Kasım, bugün Filistin ile Arap ve İslam ülkelerinde düzenlenen gösterilerin, Kudüs'ün, Filistin halkının, Arapların ve İslam ümmetinin vicdanının merkezinde yer aldığını gösterdiğini kaydetti.

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Hamas'tan İsrail'in sert müdahalesine tepki
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