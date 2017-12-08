  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. İsrail'den Gazze'ye saldırı

'den 'ye saldırı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 22:47 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 23:26
İsrail'den Gazze'ye saldırı

'in, 'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırda konuşlanan topçu birlikleri, 'nin kuzeyindeki İsrail sınırıyla Beyt Hanun beldesi arasında direniş gruplarına ait askeri bölgeye saldırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan bu akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığı, roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğer roketin nereye düştüğüne dair arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'den Gazze'ye saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN