Kongo'da çok sayıda BM görevlisi saldırıda hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Kongo'da çok sayıda BM Barış Gücü görevlisinin, ülkenin doğusunda yaşanan saldırıda öldüğü ya da yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix, Twitter mesajında, saldırının akşam saatlerinde Kuzey Kivu bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Zengin yeraltı madenlerine sahip olan ve silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı Kongo, dünyanın en büyük BM Barış Gücü Misyonu'na ev sahipliği yapıyor.