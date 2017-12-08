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Lavrov, Tillerson’a ABD Büyükelçiliği’nin ’e taşınmasını sordu!

Giriş Tarihi: 8.12.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 09:50
Lavrov, Tillerson’a ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını sordu!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan Washington’un büyükelçiliğini ’e taşıma kararının açıklaması istedi.

Lavrov Viyana'da Tillerson ile görüşmesi sonrasında, "Amerikalıların bu adımın sonuçlarını nasıl gördüklerini anlatmasını rica ettim" dedi.

Bakan Lavrov, Müslüman ülkelerin, Arap Devletleri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu kararın 'daki barış sürecini bozabileceği yönünde dile getirdikleri endişeye dikkat çekerek, "Amerika'nın adımını daha iyi anlayabilmek ve bizim uluslararası aracı rolünde nasıl ilerleyebileceğimize karar vermek için uzmanların düzeyinde temaslara devam edilmesi konusunda anlaştık" dedi.

İslam dünyası Kudüs için ayakta

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Lavrov, Tillerson’a ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını sordu!
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