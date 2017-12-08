Reuters, ABD-DEAŞ ittifakını dünyaya duyurdu

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den kaçan sözcüsü Talal Silo, Suriye'de PYD/PKK işgalindeki bölgeden geçen ay ortalarında kaçarak geldiği Türkiye'de, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlamıştı.



PYD/PKK'nın paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri'nde (SDG) terör örgütünün ele başlarıyla oldukça yakın ilişkiler geliştiren Silo, Amerikalı yetkililerin silah yardımlarıyla ilgili bilinmeyen birçok ayrıntıyı gözler önüne sermişti.

Silo, SDG'nin nasıl kurulduğunu, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e çıkış koridoru konusunda ABD'li yetkililerin neler söylediklerini, Rakka'dan DEAŞ'lıları tahliye anlaşmasının nasıl yapıldığını ve Türkiye'nin Karaçok operasyonunun sonuçları gibi bir dizi konuyu açıklığa kavuşturmuştu.



BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ve YPG'ye desteğini açıkça itiraf eden Silo'nun açıklamalarını İngiliz Haber Ajansı Reuters da haberleştirerek abonelerine servis etti. Reuters, ABD'nin Ortadoğu'da terör örgütleri üzerinden nasıl bir oyun oynadığını tüm dünyaya duyurdu.ABD denetiminde YPG ve DEAŞ'ın anlaşarak Rakka'dan çıkış görüntülerini de yine İngiliz yayın kuruluşu BBC dünyaya servis etmişti.