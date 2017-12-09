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Dünya Haberleri
Irak toprakları DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı
Irak
toprakları
DEAŞ
'tan tamamen kurtarıldı
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017
18:57
Güncelleme Tarihi: 9.12.2017
19:01
Irak
Başbakanı
Haydar el-İbadi, topraklarının
DEAŞ
'tan tamamen kurtarıldığını, örgüte karşı zafer elde edildiğini ve ülkenin her yerine Irak bayrağı astıklarını açıkladı.
Irak
Başbakanı
Haydar el-İbadi, topraklarının
DEAŞ
'tan tamamen kurtarıldığını, örgüte karşı zafer elde edildiğini ve ülkenin her yerine Irak bayrağı astıklarını açıkladı.
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