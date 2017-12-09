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toprakları 'tan tamamen kurtarıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 18:57 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 19:01
Irak toprakları DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı

Haydar el-İbadi, topraklarının 'tan tamamen kurtarıldığını, örgüte karşı zafer elde edildiğini ve ülkenin her yerine Irak bayrağı astıklarını açıkladı.

Haydar el-İbadi, topraklarının 'tan tamamen kurtarıldığını, örgüte karşı zafer elde edildiğini ve ülkenin her yerine Irak bayrağı astıklarını açıkladı.
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Irak toprakları DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı
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