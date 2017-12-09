İsrail'den Gazze'ye saldırı

Alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde direniş gruplarına ait eğitim malzemelerinin olduğu ve silah deposu olarak kullanılan askeri bölgeye saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

GAZZE'DE KUDÜS'E DESTEK GÖSTERİSİNDE 2 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Direniş gösterilerinde 2 Filistinli şehit oldu, 34 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde gösteri yapanlara açtığı ateş sonucu yaralanan Mahir Ataullah'ın (54) şehit olduğunu belirtti.

Kudra, daha önce yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında gösteri yapanlara müdahalesinde vurulan 30 yaşındaki Filistinli Mahmud el-Mısri'nin şehit olduğunu ifade etmişti.

Kudra ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğu sınırında 8, doğusunda 17, Refah kentinin doğusunda 1, Han Yunus kentinin doğusunda 8 olmak üzere 34 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli gruplar, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze'de gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.