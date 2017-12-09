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" için göreve hazırız"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 23:30 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 23:58
Kudüs için göreve hazırız

Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin, ’nin (MAF) konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bernama Haber Ajansı'na göre, partisinin grup toplantısında konuşan Hüseyin, Başkanı 'ın 'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu belirterek "Müslüman ülkeler olarak olası bir olumsuzluğa karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Üst düzey liderlerin harekete geçmesi ve önerge vermesi durumunda Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır." dedi.

ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolardan övgüyle söz eden Hüseyin, Kudüs kararıyla bir kaos ortamının yaratılmaması temennisinde bulundu.

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