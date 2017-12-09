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Saakaşvili açlık grevine başladı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 06:25
Saakaşvili açlık grevine başladı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi 'nin, gözaltında tutulduğu nezarette açlık grevine başladığı bildirildi

Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurdu.

Çernolutskiy, mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde ise Saakaşvili'nin açlık grevini sürdüreceğini aktardı.

Saakaşvili'nin tutulduğu nezarethanede sağlık durumunun iyi olmadığına dikkati çeken Çernolutskiy, müvekkiliyle ilgili yürütülen sürecin siyasi olduğunu öne sürdü.

Çernolutskiy, 'nin nezaretten yazdığı "İktidar beni yalan suçlamalarla gözaltına aldı. Bu suretle sizi korkutmak istiyorlar." notunu da basına dağıttı.

Bu arada, Saakaşvili taraflarından oluşan bir grup, nezarethane önünde toplanarak beklemeye başladı. Güvenlik güçleri ile bu kişiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Mihail Saakaşvili, gece yarısı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alınarak nezarete konulmuştu.

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Saakaşvili açlık grevine başladı
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