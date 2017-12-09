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, günde 4 saat televizyon izliyor iddiası

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 22:15 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 22:41
Trump, günde 4 saat televizyon izliyor iddiası

ABD Başkanı Donald 'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği iddia edildi.

Amerikan gazetesinde yer alan ve 'a yakın isimlere dayandırılan habere göre Trump, günlük ortalama 4 saat televizyon izliyor.

Haberde, sabah 5.30'da kalkan Trump'ın ağırlıklı olarak muhafazakar kanalındaki haber programlarını izlediği, özellikle "Fox&Friends" adlı programı yakından takip ettiği kaydedildi.

KUMANDAYA KİMSE DOKUNAMIYOR

Fox News dışında ve programlarını da takip ettiği bildirilen haberde, 'da Trump'ın izlediği 152 cm ekran televizyonun kumandasına sadece ABD Başkanı'nın ve teknik personelin dokunduğu iddiasına da yer verildi.

“TRUMP, TWEETLERİ KENDİ ATMIYOR”

Twitter hesabını yoğun şekilde kullanan Trump, bugüne kadar birçok kez CNN, MSNBC, ve New York Times gibi yayın organlarını eleştiren ve Fox News kanalını öven paylaşımlarda bulunmuştu.

"FOX NEWS CNN'DEN DAHA ÖNEMLİ"

Son olarak Trump, geçen ay sonunda yaptığı bir paylaşımda, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli bir kanal ama ABD dışında CNN International hala önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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"Çok televizyon izlediği" iddiaları daha önce de Amerikan medyasında yer alan Trump, iddialara, "Oval Ofis'te pek televizyon izleyemiyorum. Okuyup imzalamam gereken çok fazla belge var. Bu iddialar doğru değil." şeklinde cevap vermişti.

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Trump, günde 4 saat televizyon izliyor iddiası
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