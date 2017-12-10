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'den flaş açıklaması! Gümrük Birliği...

Giriş Tarihi: 10.12.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 11:17
AB'den flaş Türkiye açıklaması! Gümrük Birliği...

yetkilisi Mogherini’nin danışmanı Nathalie Tocci, ile Gümrük Birliği müzakerelerinin başlatılması gerektiğini belirtti.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin özel danışmanlığını yapan, Roma merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci, Avrupa Birliği'nin ile Gümrük Birliği müzakerelerini başlatması gerektiğini söyledi.

"GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VAR"

Türkiye ile AB her konuda mutabık olduğu anlamına gelmese de enerji, göç ve terörle mücadele gibi alanlarda devam eden güçlü bir işbirliği var" diyen Tocci şunları belirtti: "AB-Türkiye ilişkileri kopma noktasına gelemeyecek kadar güçlü."

AB yetkilisi Mogherini'nin danışmanı Nathalie Tocci, Gümrük Birliği'nin yenilenmesinin AB'nin çıkarına olduğunu da vurguladı.

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AB'den flaş Türkiye açıklaması! Gümrük Birliği...
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