Kassam Tugayları'ndan İsrail'e tehdit

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de angajman kurallarını ihlal edişinin bedelini ödeyeceği belirtildi.

"Önümüzdeki günler düşmana ne büyük bir hata yaptığını, idaresini ne kadar kötü kullandığını ve direnişin kararlılığını gösterecek." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'deki Filistin direniş gruplarıyla mücadeleyi yürüten düşman güçlerin yöneticileri ve karar mercilerinin "budalalıklarının boyutunu" anlamaları gerektiği ve "düşmanın pişman edileceği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Filistin halkının ve mücahitlerin kanlarının boşa gitmeyeceği" vurgulandı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında 20 yaşındaki Filistinli Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi şehit olmuş, 15 kişi yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen eylemlere müdahalesi nedeniyle de 2 Filistinli şehit olmuştu.