"Kudüs için göreve hazırız"

Bernama Haber Ajansı'na göre, partisinin grup toplantısında konuşan Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu belirterek "Müslüman ülkeler olarak olası bir olumsuzluğa karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Üst düzey liderlerin harekete geçmesi ve önerge vermesi durumunda Malezya Silahlı Kuvvetleri Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır." dedi.

ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolardan övgüyle söz eden Hüseyin, Kudüs kararıyla bir kaos ortamının yaratılmaması temennisinde bulundu.