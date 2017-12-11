AB'den flaş Kudüs açıklaması!

Mogherini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel'de AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısında bir araya gelmeden önce basın toplantısı düzenledi.

AB'nin çözüme ilişkin tutumunun net olduğunu vurgulayan Mogherini, "Tek gerçekçi çözüm, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür." diye konuştu.

Mogherini, bölgede gerginliğin artmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, gerek Avrupa'da gerek İsrail'de Yahudileri hedef alan saldırıları kınadığını ifade etti.