California'daki yangının boyutu New York'u geçti

ABD California'da kilometrelerce karelik bölgeyi alev topuna çeviren yangın söndürülemiyor.

Santa Barbara kentine kadar sokulan alevler, yaklaşık 930 kilometre karelik alanı küle çevirdi. CNN International, yangının kapladığı alanın New York ve Boston gibi şehirlerin boyutunu aştığını manşet haberiyle duyurdu.

100 BİN EVE ELEKTRİK VERİLEMİYOR!

Rüzgarın hızla estiği bölgede yağmur beklenmiyor. Yetkililer, California tarihinin en büyük beşinci yangınıyla karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

On binlerce insanın evini bırakıp kaçmak zorunda kaldığı yangın bölgesinde, yaklaşık 100 bin eve elektrik verilemiyor. Altı ayrı noktada başlayan yangının ne zaman söndürüleceği belirsizliğini koruyor.

Alevler Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesinden güneydeki San Diego ilçesine kadar geniş bir alanı kaplamış durumda