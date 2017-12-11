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Hizbullah'tan çok sert açıklaması... 'Sonun başlangıcı"

Giriş Tarihi: 11.12.2017 17:35
Hizbullah'tan çok sert Kudüs açıklaması... 'Sonun başlangıcı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bölgedeki zaferlerin ardından Hizbullah'ın yeniden ve Filistin'e odaklanacağını açıkladı. Nasrallah, 'ın Kudüs kararının İsrail için sonun başlangıcı olduğunu iddia etti.

Hizbullah lideri Nasrallah, "Direniş hattına ve bölümlerine sesleniyorum, şu anda DEAŞ ile savaşımız sona erdi, gerçek hedefimize dönmenin tam vaktidir" şeklinde konuştu.

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Hizbullah'tan çok sert Kudüs açıklaması... 'Sonun başlangıcı"
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