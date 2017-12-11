Putin Türkiye'ye geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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