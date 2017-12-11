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Putin 'ye geldi

Giriş Tarihi: 11.12.2017 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 19:33
Putin Türkiye'ye geldi

Devlet Başkanı Putin, 'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ayrıntılar Geliyor...

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Putin Türkiye'ye geldi
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