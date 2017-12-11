Tacizci Trump'ın başı büyük belada

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ABD'deki cinsel taciz iddialarına ilişkin, söz konusu Trump bile olsa cinsel taciz mağduru kadınların dinlenmesi, seslerinin duyulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'de son dönemlerde sinema, medya ve siyaset çevresinden birçok kişi hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin, söz konusu ABD Başkanı Donald Trump bile olsa tacize uğrayan kadınların dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Haley, Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cinsel tacize uğrayan kadınların cesurca yaşadıklarını anlatmasına dikkati çeken Haley, cinsel tacizle sadece siyasette değil, Hollywood'un da arasında bulunduğu her sektörde karşılaşıldığını söyledi.

Haley, ABD Başkanı Trump hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin bir soruya, "Cinsel tacize uğradığını söyleyen her kadın dinlenmeli, sesleri duyulmalı. Trump'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını seçimlerden önce duymuştuk. Tacize uğradığını ya da kötü muameleye maruz kaldığını düşünen her kadın konuşma hakkına sahip" yanıtını verdi.

TRUMP'İN KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASI

Trump'ın Kudüs' İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Haley, "Amerikan halkının 22 yıldır istediği bir adımı attıklarını" söyledi.

Haley, altı ay önce Senato'da büyük çoğunluğun ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını desteklediğini belirterek, Cumhuriyetçi ya da Demokrat her başkan adayının "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve elçiliğin oraya taşınması gerektiğini söylediğini" iddia etti.

Ortadoğu'da bu kadar gerginlik varken neden şimdi bu kararın alındığı sorusuna ise Haley, "Doğru olanı yaptık, 22 yıldır başkanların etrafındaki herkes beklenmesini söyledi ama Başkan Trump artık beklemeyecek" cevabını verdi.

Nikki Haley, ABD'nin bu adımının İsrail ve Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığı ve şiddet olaylarına neden olduğu değerlendirmesi üzerine, "Her iki taraf da gerçeği kabullenirse barış gelir. Kıyamet kopmadı. Taraflar masaya gelecek ve Kudüs'ün nasıl olması gerektiğine karar verecek, biz de bu sürece destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin de Haley, "Bizim için şu an en büyük tehlike Kuzey Kore. Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



