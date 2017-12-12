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'ndan olağanüstü '' zirvesi çağrısı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 23:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 02:08
Arap Parlamentosu'ndan olağanüstü 'Kudüs' zirvesi çağrısı

, 'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüşmek üzere "olağanüstü" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

, Başkanı Donald 'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüşmek üzere "olağanüstü" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Parlamentosu'nun "Kudüs" gündemli oturumunda, "Arap Birliği Liderler Zirvesi"nin olağanüstü toplanması çağrısı yapıldı.

Trump'ın kararına karşı uluslararası destek sağlanması hedefiyle Arap Birliği ve yönetimi ile koordinasyonun güçlendirilmesine karar verilen oturumda ayrıca, ABD'nin uluslararası kanunlar ile Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmesiyle ilgili bir hukuki müzekkere hazırlanması kararlaştırıldı.

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Arap Parlamentosu'ndan olağanüstü 'Kudüs' zirvesi çağrısı
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