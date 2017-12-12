Arap Parlamentosu'ndan olağanüstü 'Kudüs' zirvesi çağrısı

Arap Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüşmek üzere "olağanüstü" Arap Zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Parlamentosu'nun "Kudüs" gündemli oturumunda, "Arap Birliği Liderler Zirvesi"nin olağanüstü toplanması çağrısı yapıldı.

Trump'ın kararına karşı uluslararası destek sağlanması hedefiyle Arap Birliği ve Filistin yönetimi ile koordinasyonun güçlendirilmesine karar verilen oturumda ayrıca, ABD'nin uluslararası kanunlar ile Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmesiyle ilgili bir hukuki müzekkere hazırlanması kararlaştırıldı.