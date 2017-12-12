İspanya'da ölüm oranları doğumların önüne geçti

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) açıkladığı rakamlara göre, son 2 yıldır ölüm oranlarının doğumların üzerinde çıkması dikkati çekti.

Yılın ilk yarısıyla ilgili verileri basınla paylaşan INE, ocak-haziran döneminde 187 bin 703 doğum olduğunu ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla doğum rakamlarında yüzde 6,3'lük azalma görüldüğünü bildirdi. Ölüm sayısı ise yüzde 4,5'lik artışla 219 bin 835 olarak açıklandı.

Geçen yılın ilk 6 ayında ölüm sayısının doğumdan 10 bin 145 daha fazla olduğu kaydedilen istatistiklerde, bu farkın 2017'de 32 bin 132'ye çıktığına işaret edildi.

EVLENME ORANLARI DA DÜŞTÜ

Öte yandan, İspanya'da evlenme oranlarında da düşüş olduğu bildirildi. Yılın ilk yarısında 68 bin 769 çiftin evlendiği ve bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 6,19'luk düşüş görüldüğü ifade edildi.

INE, bu yıl içinde yaptığı açıklamalarda, 46,4 milyona gerileyen İspanya nüfusunun son 5 yıldır azaldığını duyurmuştu. Uzmanlar, İspanya'da nüfusun azalmasında doğum oranındaki gerilemenin yanı sıra iş aramak için ülkeyi terk edenlerin oranındaki artışın da önemli rol oynadığını belirtti.