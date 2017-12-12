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Kremlin'den flaş açıklama: 'ın tweetleri...

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 14:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 15:14
Kremlin'den flaş açıklama: Trump'ın tweetleri...

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı 'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaları "resmi" olarak gördüklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald 'ın Twitter hesabından yaptığı tüm paylaşımları 'resmi' açıklama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı 'in Twitter hesabının bulunmadığını anımsattı.

'RAPOR EDİYORUZ'

Putin'in, Twitter'ı kullanmak istemediğini de kaydeden Peskov, "Kremlin basın servisinin çalışanları da dahil olmak üzere başkasının da kendisi için bunu yapabileceğini düşünmüyor." diye konuştu.

Twitter'ı yoğun şekilde kullanan Trump'ın buradan yaptığı paylaşımlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Peskov, "Ancak Trump'ın resmi hesabından yaptığı tüm açıklamaları resmi olarak değerlendiriyoruz ve bu tweetleri Putin'e rapor ediyoruz." dedi.

Peskov, başka ülkelerdeki siyasetçilerin Twitter paylaşımlarını da resmi açıklama olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

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Kremlin'den flaş açıklama: Trump'ın tweetleri...
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