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Sudan'da kabile çatışması: Tam 170 kişi...

Giriş Tarihi: 12.12.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 12:20
Sudan'da kabile çatışması: Tam 170 kişi...

Reuters haber ajansı, 'ın Great Lakes bölgesinde meydana gelen kabile çatışmalarında ölü sayısının 170'e yükseldiğini duyurdu. Ölü sayısı en son 45 olarak açıklanmıştı.

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Sudan'da kabile çatışması: Tam 170 kişi...
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