Ürdün Kralı 2. Abdullah Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'da gerçekleşen görüşmede, Ortadoğu'daki son gelişmeler, Trump'ın Kudüs'le ilgili kararı ile bunun barış sürecine etkileri değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Filistin halkının Kudüs ve diğer işgal altındaki bölgeler üzerindeki tarihi hakları vurgulandı ve bu hakların korunması için İslam ve Arap dünyasının koordine olmasının, uluslararası kararlar doğrultusunda Filistin meselesine kalıcı ve adil çözüm bulunmasının gerektiğine işaret edildi.

İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Daha önce de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelen Kral 2. Abdullah'ın, İstanbul'da yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.