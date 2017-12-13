Avrupa'da asit sızıntısı: 40 yaralı var!

Kızılhaç Sözcüsü Birgit Gitterle, konuya ilişkin APA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin Linz ve Wels kentlerinde bulunan hastanelere sevk edilen 40 yaralının solunum şikayetleri bulunduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Çok sayıda ambulans ve doktorun bölgeye yönlendirildiğini belirten Gitterle, fabrikada çalışan yaklaşık 300 kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Gitterle, yaralanmalara neden olan asit türünün henüz belirlenemediğini ancak tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Öte yandan şirketten konuya ilişkin açıklama yapılmadı.