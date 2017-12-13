Elektronik atık miktarı 44,7 milyon metrik tona ulaştı

Dünya genelinde elektronik atık miktarının geçen yıl 44,7 milyon metrik tona ulaştığı ve atıkların içinde bulunan değerli ham maddelerinin sadece beşte birinin geri dönüştürüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Uluslararası Katı Atık Birliğinin "Global E-Atık Monitörü 2017" isimli ortak çalışmasına göre, dünya genelinde gelir artışı ve fiyatların düşmesi nedeniyle yıllık elektronik atık miktarı giderek artıyor.

BEŞTE BİRİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Araştırma, geçen yıl, televizyon, buzdolabı, cep telefonu ve diğer elektrikli ürünlerden oluşan elektronik atıkların 44,7 milyon metrik tona ulaştığını ve atıkların içinde bulunan değerli ham maddelerinin sadece beşte birinin geri dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

44,7 milyon metrik ton elektronik atığın 18 tekerlekli 1,23 milyon adet tırı doldurabilecek büyüklükte olduğuna işaret edilen araştırmaya göre, 2016 yılındaki toplam elektronik atık içinde şarj cihazlarının payı bir milyon ton olarak belirlendi.

EKONOMİK KAYIP ÇOK BÜYÜK

Elektronik atık istatistikleri sadece çevresel etkiler açısından değil aynı zamanda ekonomik açıdan da önem taşıyor.

Elektronik atıkta bulunan tüm ham maddelerin toplam değeri yaklaşık 55 milyar avro olarak tahmin ediliyor. Bunun da dünyada birçok ülkenin 2016 yılı gayrisafi yurtiçi hasılasından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, elektronik atıkların 2021 yılına kadar 52,2 milyon metrik tona ulaşacağı öngörülüyor.