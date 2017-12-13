İşgalci İsrail, sivillere saldırmaya devam ediyor

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermilerle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Tulkerm ve diğer bölgelerindeki gösterilere yaptığı müdahalelerde 36 göstericinin yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin girişinde devam eden gösterilere İsrail askerleri, göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi ile müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taşlarla ve ateşe verdikleri araba lastikleriyle karşılık vermeye çalıştı.

Beytullahim'in güneyindeki Arrub Filistinli mülteci kampı ile El Halil'in güneyindeki Sair beldesinde de İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açması sonucu Filistinli bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaralanan Filistinli çocuğun İsrail'deki bir hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.