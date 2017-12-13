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'ye hava saldırısı düzenledi!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 09:37
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi!

'in abluka altındaki Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, 'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait bir bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, başka bir bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise basına yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, "Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenledi." dedi.

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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi!
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