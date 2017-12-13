İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi!

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait bir bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, başka bir bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise basına yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, "Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenledi." dedi.